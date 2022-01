Covid: Meloni, 'governo ha sbagliato tutto in contrasto a epidemia'**

05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il governo ha sbagliato tutto nel contrasto all'epidemia, come Fratelli d'Italia ha disperatamente tentato di far capire in ogni sede. Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Il problema è che per non ammettere di aver sbagliato questi incapaci, invece di cambiare rotta, continuano imperterriti per la loro strada: obbligo vaccinale per lavorare, iper mega green pass. Ma continuano a non fare nulla per potenziare i mezzi pubblici; per la ventilazione meccanica controllata, per sostenere le aziende a sanificare i posti di lavoro, per mettere in sicurezza gli anziani (secondo i dati dell'Iss l'età media dei decessi è di circa 80 anni), per controllare i confini; per sostenere le cure domiciliari; per potenziare la sanità pubblica; per garantire trasparenza sui vaccini".

"È questo il 'modello Italia' tanto decantato dai menestrelli del governo dei migliori? Perché non è serio né responsabile far finta che vada tutto bene mentre la situazione precipita".