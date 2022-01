05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Per come stanno andando le cose con Omicron credo sia diventato necessario imporre l'obbligo vaccinale. Non possiamo continuare a far pagare il conto della pandemia - economico, sociale e sanitario - alla maggioranza degli italiani che si sono comportati seriamente". Lo scrive Carlo Calenda su twitter.