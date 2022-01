Covid: Abbagnale, 'contagi problema per tutto lo sport, insistere su vaccinazioni'**

05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - L'impennata di contagi da Covid "è un problema per tutto lo sport italiano. Certo, noi facciamo attività all'aperto, potremmo subirlo leggermente meno, ma questo non ci mette al sicuro da difficoltà: l'accesso alle società, alla palestra, agli spogliatoi. Si deve stringere i denti, cercare di vaccinarsi il più possibile e stare attenti per limitare i danni". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale.

"Le vaccinazioni quantomeno coprono da problemi di contagio molto seri, i sintomi sono molto più lievi. L'unico dato certo è che la vaccinazione ha i suoi effetti positivi sulla gravità del contagio, questa è l'unica arma che abbiamo. Ma ahimè c'è una sacca di persone che ancora lo rifiuta".