05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - La Fifa ha annunciato i tre finalisti del premio come miglior portiere. I tre candidati al Best Fifa Goalkeeper Awards sono il portiere del Psg ed ex Milan Gianluigi Donnarumma, il senegalese del Chelsea Édouard Mendy e il tedesco del Bayern Monaco Manuel Neuer. La cerimonia di premiazione virtuale sarà trasmessa in diretta dalla sede della Fifa a Zurigo il 17 gennaio.