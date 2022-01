Sci: CdM, Vlhova vince slalom Zagabria davanti a Shiffrin

04 gennaio 2022 a

a

a

Zagabria, 4 gen. - (Adnkronos) - Petra Vlhova trionfa nello slalom di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La slovacca completa le due manche con il tempo di 1'56"99 precedendo la statunitense Mikaela Shiffrin (1'57"49) e l'austriaca Katharina Liensberger (1'59"10). L'unica azzurra qualificata per la seconda prova Lara Della Mea è uscita non conquistando alcun punto. Nella classifica di Coppa del Mondo guida Shiffrin con 830 punti, davanti a Vlhova (715) e all'italiana Sofia Goggia (657).