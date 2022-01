Quirinale: Maraio (Psi), 'serve responsabilità, individuare la figura più vicina a Pertini'

04 gennaio 2022 a

Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Il prossimo Presidente della Repubblica, nel corso del suo mandato, dovrà affrontare per due volte il nodo delle elezioni politiche e dei Governi che ne conseguiranno, nel 2023 e nel 2028. Occorre individuare una personalità di grande autorevolezza e spessore, una figura che più si avvicina a quella di Sandro Pertini, che fu il più votato dal Parlamento”. Così in un post il segretario del Psi Enzo Maraio.

"Il Presidente Mattarella ha onorato il suo mandato come custode e garante della Costituzione, punto di riferimento sostanziale e fondamentale per la democrazia italiana, soprattutto durante le crisi politiche che si sono verificate, e un faro di speranza per gli italiani durante la pandemia -ha proseguito Maraio-. La scelta del nuovo Capo dello Stato inciderà inevitabilmente sul futuro dell'Italia".

"Veti, paletti e mancanza di coesione non aiuteranno il dialogo fra le forze politiche che oggi più che mai devono dimostrare piena consapevolezza e responsabilità -ha concluso Maraio- per individuare un nuovo garante della Costituzione, che sia autorevole e imparziale”.