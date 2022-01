04 gennaio 2022 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il presidente Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle 15. Assieme a Matteo Renzi e Italia viva lavoreremo per individuare un Presidente della Repubblica all'altezza del prestigio dell'Italia, come fatto nel 2015 con Mattarella". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, vicecapogruppo di Italia viva alla Camera.