Melodity - L'ecosistema Web3 per l'industria musicale che scatena la creatività con play-to-earn, listen-to-earn, NFTs e Metaverso

MILANO, 4 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Con Melodity l'industria musicale sta compiendo un enorme passo avanti verso l'economia decentralizzata e creando un'infrastruttura di monetizzazione Web 3.0 che supporterá il settore in modi completamente nuovi.

Per fare ciò, Melodity sta costruendo un intero ecosistema che comprende piattaforme con modelli di listen-to-earn (L2E), play-to-earn (P2E) e Metaverse basate su una blockchain proprietaria e che aprirá nuove opportunità a musicisti, professionisti, fan e amanti della musica. Tre delle piattaforme integrate sono DoMeta, DoDuet e DoMart.

DoMeta è un metaverso quasi completamente orientato alla musica, in cui gli utenti possono divertirsi giocando, imparando, creando, interagendo tra loro o partecipando ad eventi. La piattaforma intende attirare le communities combinando musica, DeFi, blockchain e NFTs — oltre a un modello play-to-earn — in un unico pacchetto.

DoDuet, con un modello listen-to-earn, creerà un'esperienza innovativa. DoDuet è infatti una piattaforma di contest user-friendly con logiche di gamification che offre visibilità e montepremi di facile accesso per gli artisti. La piattaforma premierà gli ascoltatori che partecipano ed esprimono il loro voto.

DoMart, un innovativo marketplace di NFT, fornirà oltre alla distribuzione di brani, una completa serie di possibilità per vendere, acquistare, concedere in licenza e gestire NFT compositi.

L'ecosistema vuole essere un luogo in cui la creatività possa evolversi in modi infiniti. L'obiettivo principale è quello di consentire agli artisti di massimizzare i propri guadagni e visibilità offrendo loro strumenti avanzati per la gestione della propria arte.

Melodity, che vuole diventare il punto di riferimento dell'industria musicale in questa nuova era, contrasta le vecchie dinamiche fornendo una nuova casa per gli artisti dove possono guadagnare fino al 90% delle entrate dalle loro creazioni.

"Con uno scopo ambizioso, Melodity è un protocollo progettato con l'idea centrale di dare libertà e nuovi mezzi a tutti gli artisti musicali in modo che possano sbloccare il pieno potenziale della loro musica." — commenta il CEO Rolen Guzman.

Melodity token

Il token Melodity ($MELD) è un token DeFi ospitato su Binance Smart Chain (BSC). È la riserva di valore per l'ambiente ed è nelle fasi iniziali di lancio.

Melodity è nato dalla passione dei fondatori nell'aiutare ad alleviare le difficili situazioni finanziarie dei piccoli artisti musicali indipendenti. Come ex-musicisti dilettanti anche loro, i fondatori hanno assistito in prima persona a come alcuni dei loro amici lottano per generare entrate o ritorni sulla loro arte.

Per informazioni:https://melodity.org https://t.me/Melodity_Official_Community https://twitter.com/meloditytoken

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1718574/Melodity.jpg