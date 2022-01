Covid: Zampa (Pd), 'le scuole devono riaprire in presenza e senza ritardi'

04 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Se non ci sono situazioni drammatiche, e al momento non ce ne sono, le scuole devono riaprire in presenza e senza ritardi. È venuto il momento di restituire ai ragazzi il massimo della normalità possibile, i ragazzi hanno pagato un prezzo elevatissimo non solo in termini di apprendimento ma anche di ricadute psicologiche". Lo ha detto la responsabile Salute del Pd Sandra Zampa a radio Immagina.

"Gli insegnanti ce l'hanno messa tutta, e glielo riconosciamo, ma la Dad ha avuto delle ricadute molto grandi, anche per l'importanza della vita di relazione con i coetanei, fondamentale nel percorso di crescita. No al rinvio e no alla DAD, si utilizzi in massima misura possibile la ventilazione, si faccia il massimo ma non si parta dall'idea che come prima cosa si lasciano a casa i ragazzi", ha aggiunto Zampa.