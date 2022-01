Covid: Moratti, 'task force tamponi inizia a dare risultati in Lombardia'

04 gennaio 2022 a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - "Sul fronte tamponi l'impegno organizzativo della task force regionale inizia a dare risultati positivi, mentre la campagna vaccinale procede senza sosta. La Lombardia si sta dimostrando ancora una volta capace di essere una comunità coesa e solidale e di questo devo ringraziare l'alto senso civico dei lombardi che possono contare sullo straordinario e inesauribile lavoro di medici, infermieri, personale amministrativo, protezione civile, militari e forze dell'ordine, volontari. Sono orgogliosa di tutti". Lo scrive su Facekook Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia.

"Oggi ho personalmente telefonato a un medico di base brianzolo che, seppur contagiato dal covid, sta proseguendo da casa con abnegazione il proprio lavoro per i suoi assistiti con consulti telefonici e ricette via mail. Con lui idealmente ringrazio tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che in questi giorni si stanno adoperando per la salute dei cittadini. Solo con una grande collaborazione a tutti i livelli potremo fronteggiare efficacemente anche la sfida della variante Omicron", conclude.