Covid: Conte, 'misure restrittive siano accompagnate da adeguati ristori'

04 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' assolutamente necessario che le misure restrittive siano accompagnate dalla erogazione di adeguati ristori, fornendo supporto materiale e logistico a chi vede compromesse le proprie attività economiche". Così Giuseppe Conte all'assemblea M5S.

"Occorre finanziare la proroga della CIG con causale Covid-19 e la proroga dell'equiparazione dei periodi di quarantena allo stato di malattia - almeno fino al termine dello stato di emergenza. Dobbiamo programmare uno scostamento di bilancio per queste necessità. Va assicurata l'immediata erogazione delle indennità economiche per gli infermieri, già finanziate un anno fa e non ancora corrisposte".