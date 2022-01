Covid: Conte, 'eventuali nuove misure sempre commisurate a andamento epidemia'

04 gennaio 2022 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il M5S è stata una forza politica che sin dall'inizio della pandemia si è assunta la responsabilità di lavorare per proteggere la salute dei cittadini e preservare il tessuto produttivo e sociale in modo da garantire una pronta ripartenza. Anche in questa fase continueremo a lavorare con grande responsabilità e precauzione. Le eventuali nuove misure restrittive debbono però avere il conforto di chiare evidenze scientifiche e commisurate alla reale condizione epidemiologica, con ragionevole previsione che siano adeguate rispetto agli obiettivi presi di mira". Così Giuseppe Conte all'assemblea M5S.