Quirinale: si prepara seduta Parlamento, prossimi 15 giorni Transatlantico off limits**

Roma, 4 gen (Adnkronos) - Il Transatlantico di Montecitorio da lunedì prossimo sarà nuovamente utilizzato come appendice dell'Aula con le relative postazioni per i deputati e quindi chiuso all'accesso dei giornalisti. Una decisione adottata dopo che il Lazio è tornato ad essere zona gialla, ma anche come misura preventiva in vista delle seduta comune del Parlamento per l'elezione del Capo dello Stato, convocata per il prossimo 24 gennaio.

L'obiettivo, infatti, nelle prossime due settimane in cui sono previste riunioni della Camera con numerose votazioni e quindi con la permanenza dei deputati nell'emiciclo consecutivamente per più ore, è di garantire al massimo il distanziamento e la riduzione dei contatti ravvicinati, diminuendo così il rischio dei contagi e di conseguenza di assenze elevate quando i grandi elettori si ritroveranno per la scelta del Presidente della Repubblica.

Al momento è questa l'unica decisione con una ricaduta immediata, visto che a venti giorni dalla seduta comune del Parlamento è impossibile definire già da ora una serie di regole puntuali senza conoscere l'andamento della curva dei contagi. Di sicuro il 24 gennaio il Transatlantico sarà nuovamente accessibile, per agevolare gli ingressi e le uscite dall'Aula dove si svolgeranno le votazioni e assicurare la circolazione dei giornalisti.