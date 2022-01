Fumetti: primo albo di Hulk venduto pe quasi 500mila dollari, è record**

04 gennaio 2022 a

Washington, 4 gen. - (Adnkronos) - Un albo a fumetti di 60 anni fa con le avventure dell'Incredibile Hulk - in cui il supereroe è raffigurato nel suo grigio originale piuttosto che nel suo fiammante verde - è stato venduto all'asta per quasi mezzo milione di dollari. La rara copia di "Incredible Hulk #1", pubblicata nel 1962, è stata acquistata da un collezionista privato per 490.000 dollari. Comic Connect, un sito di aste statunitense che ha curato la vendita online, ha precisato che si tratta della copia più costosa della prima storia di Hulk mai venduta.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby, il fumetto racconta la storia delle origini di Hulk, in cui lo scienziato dottor Bruce Banner viene esposto a raggi gamma tossici, e da allora si trasforma in Hulk quando perde la calma. Nella sua prima uscita, Hulk viene mostrato con la pelle grigia, ma la Marvel cambiò la colorazione nel suo ormai caratteristico verde per il secondo numero, perché il processo di stampa in quadricromia dell'epoca faceva sì che il grigio venisse fuori in modo diverso in ciascuna delle pagine dell'albo.

Il primo numero del 1962 è classificato "very fine/near mint" sulla scala di classificazione dei fumetti. "Le copie ad alta gradazione di Hulk n. 1 sono notoriamente difficili da trovare, a causa della carta economica utilizzata e delle sbavature del colore grigio sulla copertina anteriore", ha detto Vincent Zurzolo del sito Comic Connect citato dal quotidiano londinese "The Guardian".

Hulk ha ancora molta strada da fare, tuttavia, prima di battere il record stabilito dal suo compagno di scuderia Marvel, Spider-Man. Nello scorso settembre una copia del fumetto del 1962 "Amazing Fantasy #15" in cui Spider-Man fa il suo debutto è stata venduta per 3,6 milioni di dollari, record dei record per una vendita di comics.