Varese: De Corato, 'omicidio bimbo evitabile, chi ha sbagliato valutazione paghi'

03 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - "Quanto accaduto a Morazzone, in provincia di Varese, ha lasciato tutti senza parole. Un dramma assurdo di fronte al quale non possiamo fare altro che stringerci intorno alla povera mamma e a tutti gli affetti del piccolo Daniele, sgozzato senza pietà dal padre". Commenta così l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, l'omicidio di cui è accusato Davide Paitoni.

"La domanda che dobbiamo porci ora oltre che lecita è doverosa: la tragedia si poteva evitare? Purtroppo questa non è la prima volta che un marito violento, per ritorsione verso la ex moglie, uccide i propri figli, vittime innocenti di una guerra combattuta troppo spesso senza esclusione di colpi. Quando succedono questi fatti ci si interroga sulla legge che dovrebbe tutelare le donne e i figli da uomini o padri violenti. Purtroppo però, finora almeno, il cliché è sempre stato quello: finito il clamore torna tutto come prima. Dobbiamo dire basta, una volta per tutte! Basta vittime innocenti", aggiunge.

Al padre del piccolo Daniele, agli arresti domiciliari dopo che aveva tentato di accoltellare un collega di lavoro, "gli sia stato comunque concesso l'affidamento del figlioletto, sottovalutando evidentemente i pericoli ai quali sarebbe stato esposto. Per questo è indispensabile individuare chi ha commesso l'errore di valutazione e far sì che questi ne risponda e paghi e non con una semplice ammenda. Le donne e le famiglie hanno il diritto di essere tutelate dalla giustizia, specialmente in questo campo. Mi auguro che allo spietato omicida venga dato l'ergastolo ostativo e che a nessuno venga in mente di valutare alcuna forma di patteggiamento", conclude De Corato.