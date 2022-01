Sicurezza: Polfer Lombardia, oltre 1 mln persone, 275 arresti nel 2021

03 gennaio 2022 a

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Oltre un milione di persone controllate, con un aumento del 92% rispetto al 2020, 275 arrestati e 2.316 indagati: è il primo bilancio di fine anno dei controlli della Polizia ferroviaria lombarda. Numerosi anche i sequestri: 33 armi, 4 da fuoco, 29 da taglio nonché circa 864 grammi di cocaina, 6,5 chili di eroina e oltre 4,5 chili di hashish. Durante l'anno sono state impiegate 30.615 pattuglie in stazione e 11.347 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 25.296 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 2.100 servizi anti borseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 34 operazioni: 12 'Stazioni sicure' per il contrasto delle attività illecite più ricorrenti in ambito ferroviario; 11 'Rail safe day', 11 'Oro rosso' finalizzate al contrasto dei furti di rame e 3 'Action week' legate ai controlli nel trasporto di merci pericolose.

L'attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni, si è tradotta in 307 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in circa 198 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie ed in 61 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Tre le denunce e 11 le sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme ambientali. Nel 2021 gli agenti della Polizia ferroviaria hanno rintracciato circa 103 persone scomparse, di cui circa 94 minori.