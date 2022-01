03 gennaio 2022 a

Zagabria, 3 gen. - (Adnkronos) - Mikaela Shiffrin è risultata negativa al tampone per il Covid-19 e sarà al via domani nello slalom di Zagabria valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo ha annunciato la stessa 26enne campionessa statunitense con un post sui suoi profili social.