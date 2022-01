Sci fondo: Tour de Ski, Klaebo vince la 15 km in Val di Fiemme ed eguaglia Daehlie

03 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - Johannes Klaebo trionfa nella 15 Km in tecnica classica in Val di Fiemme, quinta tappa del Tour de Ski. Il leader della classifica generale di CdM, dominatore anche nella tournèe, si aggiudica con una prova di forza una gara che non ha storia, aggiudicandosi il successo numero 46 diventando così il più vincente fondista di sempre sul massimo circuito.

Il norvegese appaia in testa a questa speciale classifica il connazionale Bjorn Daehlie, detentore del primato da ben 23 anni. Prova a rimanere in gara, primo degli umani, il finlandese Iivo Niskanen che si deve accontentare di un secondo posto a 20”8 dal norvegese. Terza posizione appannaggio del russo Alexey Chervotkin, a 23”7.

Maicol Rastelli, 23esimo all'arrivo con un distacco di 1'56”9, è il migliore della compagine azzurra. A punti anche Federico Pellegrino: il 31enne poliziotto di Nus, rimasto a ridosso delle prime dieci posizioni per più di metà gara, paga nel tratto finale arrivando a 27esimo a 2'15”3 dal leader norvegese. Trentaquattresima posizione per Giandomenico Salvadori.