Quirinale: Popolo viola, ''Non è un Bunga bunga', domani presidio in piazza' (2)

03 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Ecco perché aspettiamo anche voi al presidio di domani 4 gennaio, in presenza a piazza Santi Apostoli, a Roma, dalle 17 in poi, oppure nella diretta streaming dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/popviola/). Ricordiamo che rispetteremo distanziamenti e tutte le norme antiCovid e che, comunque, siamo prontissimi ad organizzare altre mobilitazioni per consentire a tutte le cittadine e i cittadini di opporsi anche solo all'idea di avere il Cavaliere Nero come candidato al Quirinale, che non è un Bunga Bunga", conclude Mascia.