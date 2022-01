Pnrr: Cortona, 800mila per il progetto Camucia 2022

03 gennaio 2022 a

Cortona (Arezzo), 3 gen. - (Adnkronos) - È nero su bianco il provvedimento approvato lo scorso 30 dicembre dal Governo: il Comune di Cortona è beneficiario dei primi fondi del Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è stata approvata la distribuzione delle risorse e per Cortona arrivano le prime risposte, si tratta del finanziamento a fondo perduto per due progetti che riguardano il piano di rigenerazione di Camucia. Il primo è quello per il rifacimento di viale Regina Elena pari a 400mila euro, il secondo, di pari importo, riguarda Piazza Sergardi.

L'Amministrazione comunale libera risorse rispetto a quanto aveva previsto, ma non è finita qui perché altri progetti saranno sottoposti all'accesso ai fondi europei. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luciano Meoni: "L'anno nuovo si apre con una bellissima notizia - dichiara il primo cittadino cortonese - vorrei complimentarmi con l'Ufficio tecnico e con l'ingegner Marica Bruni per aver colto al volo questa opportunità. Stavamo lavorando da mesi al progetto di riqualificazione di Camucia, puntiamo a dare nuovo impulso al nostro grande centro urbano creando una piazza completamente pedonale, salvaguardando le aree di sosta dei veicoli e così migliorando la vivibilità della cittadina".