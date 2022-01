Pallavolo: il capitano della Nazionale Simone Giannelli positivo al Covid

03 gennaio 2022 a

Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - Il capitano della Nazione italiana di pallavolo Simone Giannelli è risultato positivo al Covid. Lo ha reso noto lo stesso palleggiatore di Perugia sui social. "Sono positivo al Covid-19. Ho sempre visto questa frase 'sono positivo' come una cosa bella e di cui andare fieri, purtroppo di questi tempi il maledetto nemico che abbiamo intorno ce la vuole mostrare sotto un'altra luce. Ma io sono positivo nella vita e nel modo di vedere le cose e continuerò sempre ad esserlo. Come da protocollo mi sono isolato, aspettando che questo virus passi. Ho qualche sintomo ma non vedo già l'ora di tornare a fare quello che mi piace insieme ai miei amici!”. Positivo al Covid anche il compagno di squadra di Giannelli a Perugia, Fabio Ricci.