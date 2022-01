Milano: prefetto commissaria Comune Grezzago

03 gennaio 2022 a

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone ha sospeso il Consiglio comunale di Grezzago, in provincia di Milano, e, in attesa del decreto di scioglimento che sarà adottato dal Presidente della Repubblica, ha nominato il viceprefetto aggiunto, Sabrina Pane, commissario per l'amministrazione provvisoria dell'ente. Il commissariamento del Comune si è reso necessario dopo che fra il 23 e il 31 dicembre scorsi sei consiglieri su dieci si sono dimessi e non è stato possibile procedere alla surroga per esaurimento della lista dei candidati.