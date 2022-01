Libri 'Islam al femminile', focus sulla condizione della donna nell'opera di Sandro Menichelli (2)

03 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - L'autore passa così in rassegna le questioni della comunità, della famiglia, dell'abbigliamento in generale e del velo in particolare, della sessualità, dell'aborto, del matrimonio, della poligamia maschile, del divorzio, dell'adulterio, dell'impegno attuale della donna nella società a livello lavorativo, politico, religioso anche nelle sue eventuali, terribili derive di tipo terroristico, così come del femminismo islamico a livello sia individuale che associativo, in modo da spiegare il contesto di riferimento di una realtà pulviscolare con la quale, volenti o nolenti, ci si dovrà confrontare nei prossimi decenni a ogni livello sociale.

Menichelli, autore nel 2019 per i tipi di Intermedia Edizioni di “Galassia islamica. Le ragioni del terrore”, presenterà 'Islam al femminile' lunedì 10 gennaio prossimo, nell'Auletta dei Gruppi della Camera, con la giornalista Flavia Perina e l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico, della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e del capo della Polizia, Lamberto Giannini.