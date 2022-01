Infortuni: cade da scala in azienda Varesotto, grave 56enne

03 gennaio 2022 a

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Un operaio di 56 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da una scala in uno stabilimento del gruppo Leonardo a Vergiate, in provincia di Varese. Poco dopo le 9.30 l'uomo è precipitato da un'altezza di circa tre metri, riportando un trauma cranico. Il personale del 118 ha portato l'uomo in ospedale a Varese in codice rosso. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri.