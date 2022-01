Firenze: card. Betori, 'Oltraggio al presepe del Duomo indigna, gesto vile'

03 gennaio 2022 a

Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "L'oltraggio compiuto nei confronti del presepe della Cattedrale suscita molta tristezza, oltre che indignazione. È un gesto vile che offende per i credenti un simbolo della fede, il richiamo al Mistero del Figlio di Dio che si è fatto uomo, che celebriamo in questi giorni. È un'offesa ad una tradizione popolare ampiamente diffusa e condivisa fra la nostra gente. È molto triste pensare che qualcuno se la possa prendere, nell'indifferenza di altri, con il Bambinello portatore di un messaggio di pace e accoglienza. Quello compiuto nella notte di Capodanno è comunque un atto vandalico che ferisce tutta Firenze e i fiorentini". Lo dichiara, in una nota, l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, in merito all'atto vandalico compiuto ai danni del presepe di piazza Duomo.​