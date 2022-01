Doping: Tna, Moraschini squalificato un anno

03 gennaio 2022 a

Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - Il Tribunale nazionale antidoping (Tna) ha squalificato per un anno la guardia dell'Olimpia Milano Riccardo Moraschini, trovato positivo al Clostebol Metabolita dopo un controllo fuori competizione disposto da Nado Italia, effettuato al termine della seduta di allenamento svolta ad Assago il 6 ottobre 2021. "Stamattina ho ricevuto quella notizia che pensavo, e speravo, non arrivasse -ha scritto il trentenne emiliano su Instagram-. Il Tna ha deciso di accogliere la squalifica chiesta dalla Procura. Sono veramente dispiaciuto e incredulo per quanto sta accadendo. Tengo a precisare che la stessa Procura Nazionale Antidoping ha riconosciuto che la mia positività NON è dovuta ad un fatto intenzionale. Cioè hanno capito che non ho MAI assunto nulla volontariamente. Il tutto deriva da una contaminazione indiretta, ossia da contatto, con una persona che stava usando, senza che io ne fossi a conoscenza, uno spray cicatrizzante contenente la sostanza (acquistato in farmacia sotto consiglio del farmacista stesso...)".

"Ora aspetto di leggere le motivazioni della decisione (con i miei legali) per fare appello e fare chiarezza su questa terribile vicenda. Perché non può e non deve finire così. Chi mi conosce sa che sono un ragazzo pulito, con dei valori e che gioca tra i professionisti da ben 15 anni, sempre seguendo le regole etiche di questo sport. Qui c'è in ballo la mia carriera, il lavoro per cui ho fatto sacrifici enormi da quando avevo 6 anni, per il quale ho dato tutto per realizzare i miei sogni e i miei obiettivi ed arrivare fino ai massimi livelli. C'è in ballo la Nazionale che mi sono riconquistato duramente negli anni. C'è in ballo una parte della mia stessa vita e del mio futuro. Quindi, finché potrò, lotterò per far valere le mie ragioni e tornare in campo il prima possibile. Ho affrontato tante difficoltà in questo percorso e continuerò a farlo a testa alta. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questo difficile periodo. E chi continuerà a farlo Avanti a tutta...", ha concluso Moraschini.