Covid: Ricci (Pd), 'governo ascolti sindaci, green pass per studenti'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Per assicurare una scuola in presenza occorre il Green Pass obbligatorio, non abbiamo alternative”. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, il Presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane) e coordinatore dei Sindaci Pd, Matteo Ricci, rilancia il certificato verde per gli studenti, proposta sottoscritta da centinaia di sindaci e indirizzata al Governo lo scorso 18 dicembre.

“Se si vuole garantire la scuola sicura e in presenza questo è l'unico strumento che abbiamo, noi sindaci lo diciamo da tempo, prevedendo ovviamente per i non vaccinati tamponi gratuiti pagati dallo Stato, perché dobbiamo garantire a tutti il diritto allo studio. Non ci sono altre soluzioni, mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole e nessuno sa cosa succederà, è un caos. Servono buon senso e regole chiare, capaci di tenere insieme sicurezza e diritto all'istruzione per tutti. Il Governo ascolti i sindaci”, ha concluso Ricci.