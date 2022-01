Covid: Fornaro, 'bene prezzo calmierato su ffp2, Gdf indaghi su speculatori'

03 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “L'accordo raggiunto per un prezzo calmierato a 0,75 euro delle mascherine ffp2 è un fatto positivo e rappresenta una giusta risposta a una richiesta che arrivava da milioni di famiglie italiane, di cui anche noi ci eravamo resi interpreti. Resta l'amarezza di aver visto ancora una volta troppo presenti speculatori che fino a ieri vendevano questo dispositivo di protezione a 2 euro. Chi specula in momenti come questi deve essere punito severamente e ci attendiamo controlli da parte della Guardia di Finanza su questi loschi figuri”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.