Covid: Fassina (Leu), 'prezzo ffp2 ancora troppo alto'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Con tutto il rispetto dovuto per il difficile lavoro del commissario Figliuolo, il prezzo calmierato per le mascherine ffp2 è ancora troppo alto per decine di milioni di famiglie. A parte che 0,75 centesimi è quanto costa una mascherina di tale tipo al supermercato, il prezzo pur calmierato implica una spesa mensile di un centinaio di euro per un nucleo di 4 persone ammesso che se ne usi soltanto una al giorno per ciascun componente. È un aggravio che si aggiunge agli oltre 700 euro in più a famiglia a causa dell'impennata delle bollette, nonostante gli interventi fatti con gli ultimi provvedimenti di finanza pubblica. È evidente che siamo di fronte ad un quadro insostenibile". Lo afferma Stefano fassina, deputato di Leu.

"Il prezzo delle ffp2 -aggiunge- va ulteriormente ridotto attraverso il maggior concorso di produttori e distributori e con un apporto di risorse dal bilancio pubblico. È urgente che il governo porti in Parlamento un ulteriore scostamento di bilancio per fare al più presto un decreto che, oltre a sostenere l'acquisto delle ffp2, finanzi il soccorso a famiglie e imprese per l'aumento dei costi dell'energia e la Cassa Covid per le attività turistiche, ristorative e ricreative colpite dalla recrudescenza della pandemia".