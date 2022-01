Calcio: Capello, 'giusto escludere no vax, andrebbe tolto anche stipendio'

03 gennaio 2022 a

Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - “Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i calciatori... Non vaccinarsi è un atto di egoismo. Se le forze dell'ordine sono obbligate a farlo, non vedo perché i calciatori debbano essere esentati. Chi non vi si sottopone fa un danno alla propria società. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio". L'ex allenatore dei Milan, Juventus e Real Madrid Fabio Capello ritiene giusto escludere i calciatori no vax dal campionato. "Il Covid può cambiare il campionato? Non penso, oggi' chi lo prende da vaccinato lo subisce in maniera più leggera. Prima ci mettevano più tempo per recuperare”, aggiunge Capello alla 'Gazzetta dello Sport'.