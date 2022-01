Scuola: Ferrazzi (Pd), 'bene Dad solo per non vaccinati ma non andare oltre'

02 gennaio 2022 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Si deve fare di tutto per difendere la didattica in presenza nelle scuole e nelle Università. La scuola non può essere la pancia molle dove scaricare tutte le misure di tutela della salute, magari perché non è in grado di far valere i propri diritti. L'ipotesi, in caso di due positivi in classe, di tenere in dad i soli non vaccinati è corretta ma oltre non si può andare. I giovani hanno già pagato un prezzo troppo alto per la tutela della salute degli adulti e degli anziani. È tempo che gli adulti restituiscano a loro il dovuto”. Così su Facebook il senatore Andrea Ferrazzi, capogruppo Pd in commissione Ambiente a Palazzo Madama.