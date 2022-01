Roma: Pedica (+Eu), 'inopportuna domenica ecologica con emergenza Covid'

02 gennaio 2022 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Mentre nel nostro Paese vengono rialzate le misure di sicurezza per contenere la diffusione del Covid e della variante Omicron, a Roma con la domenica ecologica si bloccano le auto e si incentiva l'uso dei mezzi pubblici. Un vero controsenso”. È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa.

"Al di là dell'inutilità di un provvedimento che non risolve il problema dello smog in città - sottolinea Pedica -, era il caso di bloccare la circolazione delle auto proprio nel momento in cui si stanno limitando tutte le manifestazioni pubbliche? Direi che è quantomai inopportuno".