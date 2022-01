Pd: Alfieri, 'da D'Alema parole rozze che guardano a passato e rimestano rancori'

02 gennaio 2022 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Enrico Letta ha voluto le agorà come progetto di apertura e coinvolgimento di tutti coloro che credono nei valori e nei principi del centrosinistra, anche favorendo ricomposizioni con chi ha abbandonato il Pd. Un progetto che guardi al futuro e sappia dare speranza alle giovani generazioni. Le parole rozze di D'Alema vanno in senso contrario: guardano al passato e rimestano rancori mai sopiti". Lo afferma il senatore del Pd Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale di Base riformista.

"Se questi sono i presupposti per ragionare su future evoluzioni del Partito democratico, per noi -aggiunge- semplicemente la questione non esiste. Ci sono due punti sicuramente positivi: da un lato il fallimento politico di chi ha prodotto scissioni e oggi, con ritardo, sembra esserne finalmente consapevole; dall'altro la conferma, nei fatti, che il Partito democratico è e rimane l'unico soggetto politico autentico e popolare nel quale si concretizza qualsiasi progettualità riformista e progressista”.