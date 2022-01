Afghanistan: Cirinnà, 'a staffetta per solidarietà con donne'

02 gennaio 2022 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il mio 2022 inizia partecipando alla staffetta di solidarietà delle parlamentari italiane alle donne afgane. Dallo scorso agosto queste donne stanno attraversando nuovamente un incubo, che credevamo passato per sempre. Di nuovo sottomesse al potere maschile, di nuovo private di un presente e di un futuro di libertà, autodeterminazione, speranza. Non dobbiamo dimenticare queste donne, e restare al loro fianco". Lo scrive in un post su Facebook Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd.

"Come parlamentare, non farò mancare il mio impegno -assicura- per tenere alta l'attenzione e sollecitare il Governo, tutte le volte che sarà necessario, a dare voce a quelle donne, aiutandole a resistere".