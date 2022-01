Mattarella: Repubblica banane e datteri, botta e risposta Montanari-portavoce Capo Stato

01 gennaio 2022 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Botta e risposta via Twitter tra Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggetto del contendere gli alberi dei Giardini del Quirinale, apparsi sullo sfondo di una finestra della Palazzina del Fuga, dalla quale il Capo dello Stato si è rivolto ieri sera agli italiani per il messaggio di fine anno.

"La prevalenza della palma nell'iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo…", scrive Montanari in un tweet. Immediata la replica di Grasso. "Il professore, anzi il magnifico rettore, si intende sicuramente di arte ma poco di botanica. Il frutto della palma è il dattero, l'albero che produce le banane è il banano…".

Un botta e risposta a cui segue un confronto tra chi difende Montanari e chi invece si schiera dalla parte del Quirinale, con interventi anche di chi ne approfitta per criticare il precedente Governo guidato da Giuseppe Conte e in generale coloro che condividono l'impostazione politica di Montanari.