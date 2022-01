Mattarella: Grasso, 'parole di speranza e fiducia'

01 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente della Repubblica sono state, come sempre, piene di speranza e di fiducia nella nostra comunità nazionale, che sta affrontando con pazienza, intelligenza e rigore il periodo più difficile degli ultimi decenni. Dobbiamo tutti farne tesoro, chi ricopre ruoli di responsabilità ha in più il dovere di tenerne conto e di metterle in pratica. Sergio Mattarella è stato davvero un grande Presidente, a lui va il ringraziamento più sincero e sentito da parte mia e, sono certo, di tutti". Lo afferma il senatore di Leu, Pietro Grasso.