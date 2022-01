Covid: la Lombardia riparte nel 2021, Pil verso +6,4% (3)

01 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - La ripresa economica della regione è continuata anche in chiusura d'anno, sostenuta da condizioni di domanda ancora solide. Ma i fattori di preoccupazione sulla tenuta del trend sono molte: le strozzature nelle catene di approvvigionamento, il surriscaldamento dei prezzi dell'energia e l'evoluzione del virus e dei contagi, con il pericolo di nuovi lockdown.

Ma il livello della fiducia rimane a livelli elevati. In particolare, nel Nord Ovest e in Italia, secondo Assolombarda, il clima di fiducia del manifatturiero sale a novembre vicino ai massimi della serie storica, con giudizi record sul portafoglio ordini e robuste attese di produzione per i prossimi tre mesi. Al contrario a novembre la fiducia dei consumatori diminuisce nel Nord Ovest, pur rimanendo vicina al massimo storico di ottobre, a causa del peggioramento delle attese sulla situazione economica generale e sulla sfera famigliare.

In ogni caso il Pil della Lombardia dovrebbe registrare una crescita del 6,4% nel 2021. Un'accelerazione significativa ma che permetterà di superare i livelli pre-Covid solo verso la fine del 2022, con il divario ancora del 3,4% nel 2021. Con divari e tempi di recupero simili in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e in tutta Italia.