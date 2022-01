Covid: la Lombardia riparte nel 2021, Pil verso +6,4% (2)

01 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Una crescita che ha dato uno slancio progressivo all'economia regionale, tanto che tra giugno e settembre il manifatturiero lombardo ha acquistato ulteriore velocità, fino a registrare un incremento del 5,8% rispetto ai livelli di produzione dell'ultimo trimestre del 2019, prima dello scoppio della pandemia. Un ritmo di crescita nettamente più sostenuto rispetto alla media nazionale, in progresso dell'1,2%. La Lombardia, ma anche l'Italia nel complesso, continuano inoltre a distinguersi in Europa per migliore capacità di recupero. Le industrie di Spagna, Francia e Germania accusano ancora un divario rispetto all'attività del 2019, rispettivamente dell'1,3%, del 4,3% e del 6,1% per la Germania.

Secondo i dati del Centro Studi di Assolombarda, l'accelerazione della Lombardia è visibile anche nei dati dell'export, con un incremento dell'8,6% nel terzo trimestre del 2021 rispetto al 2019. Trainata da un terzo trimestre particolarmente brillante, la performance complessiva delle imprese lombarde nei primi nove mesi del 2021 si avvicina a quella delle altre regioni più avanti nel recupero grazie a una progressione positiva sui nove mesi: +4,8% in Lombardia, +6,3% in Veneto, +7,1% Emilia-Romagna, +5,1% Baden-Württemberg, +6,9% Catalogna.

E sono in netta ripresa anche le esportazioni. A settembre 9 settori manifatturieri della regione su 13 hanno registrato vendite sui mercati internazionali superiori in valore al periodo pre-Covid. Tra i più dinamici ci sono l'elettronica (+16,4% rispetto al 2019), metalli (+12,9%), alimentare (+12,6%), apparecchi elettrici (+11%), chimica (+9,4%). Poco mossi, invece, automotive (+0,9%) e farmaceutica (+0,5%), mentre, ancora in negativo rimangono meccanica (-1,4%) e moda (-3,1%), legno (-2,4%) e prodotti petroliferi (-12,9%).