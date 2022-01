Mattarella: 'lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l'Italia crescerà'/Adnkronos** (2)

01 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Per questo Mattarella rivolgendosi agli italiani ripete più volte e in vari modi un "grazie a ciascuno di voi per aver mostrato, a più riprese, il volto autentico dell'Italia: quello laborioso, creativo, solidale". Caratteri emersi "in questi ultimi due anni: il tempo della pandemia che ha sconvolto il mondo e le nostre vite".

E il Presidente della Repubblica coglie l'occasione di quello che probabilmente sarà uno dei suoi ultimi interventi pubblici per ribadire che occorre mantenere quel "comportamento responsabile" e "adeguati livelli di sicurezza", grazie ai quali "ci siamo rialzati" e "siamo avviati sulla strada della ripartenza", perchè il cammino iniziato "sarà ancora lungo e non privo di difficoltà".

Un percorso che Mattarella sembra voler indicare anche in modo simbolico, parlando in piedi, senza leggio, dalle stanze della Palazzina del Fuga nelle quali ha risieduto in questi anni e svolto la sua attività quotidiana.