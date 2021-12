Quirinale: Di Maio (Iv), 'voto in presenza, elezione Capo Stato non è quiz con televoto'

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Incredibile che si immagini di fare il voto a distanza per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. L'elezione del Presidente della Repubblica non può avvenire col televoto come fosse un quiz. La Costituzione è più forte di Omicron: ci sono le condizioni per votare senza rischi. Come già si fa". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, capogruppo di Italia viva in commissione Affari costituzionali della Camera.