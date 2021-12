31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic (Adnkronos) - "L'idea che il presidente del Consiglio si auto elegge capo dello Stato e nomina un altro funzionario del ministero del Tesoro al suo posto mi sembra una prospettiva non adeguata per un grande Paese democratico come l'Italia, con rispetto per le persone". Lo ha detto Massimo D'Alema, agli auguri di fine anno di Articolo1, parlando di Quirinale.