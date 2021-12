Mattarella: 'sette anni impegnativi, italiani sono vera comunità'

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni: mi tornano in mente i momenti più felici ma anche i giorni drammatici, quelli in cui sembravano prevalere le difficoltà e le sofferenze. Ho percepito accanto a me l'aspirazione diffusa degli italiani a essere una vera comunità, con un senso di solidarietà che precede, e affianca, le molteplici differenze di idee e di interessi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.