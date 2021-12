Mattarella: Letta, 'Italia orgogliosa del suo Presidente e delle sue Istituzioni'

31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il sentimento che ci unisce è quello della gratitudine verso il Presidente che termina il suo settennato. Siamo grati a Mattarella per come ha saputo rappresentare l'interesse nazionale e guidare il Paese nelle tante crisi che si sono succedute, fino alla prova più impegnativa, quella della pandemia, purtroppo non ancora conclusasi. L'Italia può essere orgogliosa del suo Presidente e grazie a lui può essere orgogliosa delle sue istituzioni". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta.

"Tra le tante belle esortazioni del discorso finale del settennato -aggiunge il leader Dem- voglio rimarcare i tanti riferimenti ai giovani, alle nuove generazioni, alle loro angosce e alle loro speranze, vero e proprio filo conduttore del discorso. Sono sfide che vogliamo fare nostre. Sta a noi, alla politica, al Parlamento e al Governo dare concreti seguiti a questi impegni e mettere finalmente i giovani al centro”.