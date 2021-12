Mattarella: discorso in piedi senza leggio dallo studio alla Palazzina

31 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Discorso in piedi, come lo scorso anno, quando parlò con sullo sfondo il cortile d'onore del Quirinale. Anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno, si è rivolto agli italiani non da seduto, quasi a voler simboleggiare anche visivamente la voglia di ripartenza.

E lo ha fatto in maniera ancora più informale, evitando il leggio e scegliendo come location lo studio nella Palazzina del Fuga, quella dove risiede e dove svolge l'attività quotidiana. Alle spalle le bandiere italiana, europea e quella con il simbolo presidenziale, sullo sfondo, visibili dalla finestra, i giardini del Quirinale.