Mattarella: Crippa, 'ci ha fatto sentire comunità viva e coesa'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Responsabilità, senso di comunità, solidarietà. E' con queste parole che il Presidente Sergio Mattarella tocca le corde più vive dì tutti gli italiani. E di questo lo ringraziamo”. Lo afferma Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. “Sono stati due anni difficili in cui –aggiunge- oltre a gestire la pandemia, abbiamo dovuto fronteggiare anche la crisi economica che ne è derivata, le tensioni sociali, le richieste delle tante cittadine e cittadini che ancora sono in gravi difficoltà”.

“Il Presidente ha indicato, ancora una volta, la via facendoci sentire tutte e tutti parte di una comunità viva e coesa, ancorata a valori saldi. Anche nei momenti più bui, Mattarella è stato il faro che ha orientato l'azione del Parlamento. Con le sue parole -conclude Crippa- il Presidente ci esorta a continuare a profondere il massimo impegno nella tutela dei vulnerabili, delle famiglie e nella protezione del lavoro, aiutando i nostri giovani, per affrontare al meglio le grandi sfide che ci aspettano nei prossimi mesi e nei prossimi anni, con speranza e fiducia per un Paese unito che non lascia indietro nessuno".