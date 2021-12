Mattarella: Bernini, 'congedo sobrio, concreto e diretto più a cittadini che a palazzi'

31 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella è stato perfettamente in linea con la cifra morale del suo difficile ma impeccabile Settennato: un congedo sobrio, concreto e diretto ai cittadini più che ai Palazzi della politica, ma anche un forte richiamo alla coesione nazionale che passa necessariamente dalla sintonia tra popolo e istituzioni, soprattutto nei momenti di emergenza, e l'appello a fidarsi della scienza va in questa direzione”. Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini.

“Mattarella -aggiunge- ha indicato la rotta per accompagnare il Paese fuori dalla crisi pandemica: lo scudo dei vaccini, il rapporto stretto con l'Europa, l'investimento sui giovani, le transizioni ecologica e digitale per migliorare il nostro modello sociale. Con il convincimento espresso, non certo marginale, che ciascun Presidente della Repubblica avverte sempre l'esigenza di spogliarsi della precedente appartenenza e di farsi quindi carico dell'interesse generale. Un messaggio di serenità per il Parlamento chiamato a eleggere il suo successore, e anche per questo dobbiamo dirgli grazie”.