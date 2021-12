Fiera Milano: incassati contributi ristoro perdite Covid, rivisti al rialzo target 2021

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Fiera Milano ha ricevuto a livello di gruppo contributi per 33,4 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 18,1 milioni per l'anno 2021. "Tali contributi sono stati erogati a ristoro delle rispettive perdite sofferte negli esercizi 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", rende noto il gruppo.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la società prevede che l'Ebitda 2021 sia compreso fra 69 e 75 milioni di euro rispetto ad una precedente indicazione di 52-57 milioni e che la posizione finanziaria netta positiva a fine 2021, ante effetti Ifrs 16, si attesti all'interno del range di 40-44 milioni di euro, rispetto alla precedente previsione attesa nel range tra 0 e 10 milioni. Sono confermati i ricavi previsti intorno ai 130 milioni di euro.