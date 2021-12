Covid: task force tamponi, in Lombardia potenziata offerta test

31 dicembre 2021 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Le Ats e le Asst si stanno organizzando per potenziare l'offerta di prelievo di tamponi, in modo da rispondere alla domanda proveniente dalle diverse fonti: casi sintomatici, guarigione, chiusura quarantene, sorveglianza, estero". Lo comunica il responsabile della task force tamponi della Lombardia, Guido Grignaffini, incaricato dalla vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, di coordinare la richiesta di tamponi Covid. "Le azioni - continua Grignaffini - riguardano in generale l'apertura di nuovi centri, in collaborazione anche con privati accreditati e cooperative di medici di medicina generale, oltre all'estensione oraria e all'aumento delle prestazioni nei fine settimana in tutti i centri esistenti. Condivido con la vicepresidente Moratti - conclude il responsabile della task force tamponi - l'apprezzamento per il crescente impegno dei medici di base, sia presso i propri ambulatori, sia nei punti tampone".

Fra le azioni previste per ogni Ats della Lombardia, a Milano ci sono almeno 4 nuovi centri a Trenno, Rho-Fiera, alta Martesana, lodigiano ed estensione oraria per i centri esistenti, oltre a maggiore copertura nel fine settimana. L'incremento atteso dei tamponi è per la prima settimana di gennaio fra 10mila e 15mila e a regime dal 10 gennaio di 45mila a settimana. A Bergamo un nuovo centro è già operativo ad Antegnate, con un ulteriore centro dal 10 gennaio. L'incremento atteso dei tamponi è di 4.500 a settimana. In provincia di Brescia il nuovo centro è a Iseo, con un aumento dei tamponi di 4.800 a settimana.

In Brianza sono quattro i nuovi centri di prossimità gestiti da cooperative di medici di medicina generale a Vedano, Cesano Maderno, Besana e Nova Milanese. L'aumento è stato di 3.900 e sarà di 2.500 a regime. L'Ats Insubria ha aperto nuovo centro a Gallarate ed è in previsione un punto a Varese (+4.100 tamponi), mentre l'Ats Montagna sta attivando due centri a Edolo e Villa di Tirano, con un incremento di 1.600 test a settimana. A Pavia il nuovo centro è a Montescano (+1.100) e in Val Padana l'incremento è di 500 tamponi a settimana.