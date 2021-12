31 dicembre 2021 a

Roma, 31 dic (Adnkronos) - La vicenda dei vaccini "ci consegna una inaccettabile diseguaglianza e una drammatica nuova crisi sanitaria dentro cui siamo, per il fatto che la nuova variante cresce dove i vaccini non sono arrivati a sufficienza. Il numero di casi in crescita nei Paesi europei e negli Stati Uniti testimonia questo elemento". Lo ha detto Roberto Speranza allo scambio di auguri di fine anno di Articolo 1.