Covid: Ronzulli, 'subito nuova stretta contro no vax'

31 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Il preoccupante aumento dei contagi e soprattutto dei ricoveri, che rischia di mandare nuovamente in tilt la sanità italiana, impongono la necessità di intervenire con decisione e prontezza. Bisogna anticipare i tempi, dobbiamo farci trovare pronti già dalla prossima settimana, perché non possiamo permetterci il rischio di dover richiudere tutto e tantomeno quello di portare gli ospedali al collasso. E' quindi giunto il momento di una nuova stretta contro i no vax, sopperendo alla mancanza di coraggio a causa della quale non si è introdotto l'obbligo vaccinale già mesi fa, attraverso l'estensione del super green pass all'intero mondo del lavoro". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"Chi entra a contatto con gli altri, tanto più se per molto tempo come accade sui luoghi di lavoro, deve avere gli anticorpi, così come è stato previsto -ricorda l'esponente azzurra- per chi utilizza i mezzi pubblici, va al ristorante o partecipa a eventi, feste e cerimonie”.